Белорусская оппозиция обвинила силовиков в массовых изнасилованиях задержанных девушек

Белорусская оппозиция, которая десятый день проводит мирные акции против президента Александра Лукашенко, обвинила силовиков в массовых изнасилованиях женщин и девушек, задержанных и отправленных в минский изолятор на улице Окрестина и другие СИЗО с 9 по 13 августа.

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Как сообщает Telegram-канал Nexta_Live, являющийся "голосом" оппозиции, есть надежные и проверенные свидетельства девушек (в возрасте от 16 лет) и женщин, а также работающих с ними психологов и профильных врачей, хирургов и гинекологов. Изнасилования осуществлялись представителями силовых структур и сотрудниками этих "концлагерей". У одной из девушек зафиксирован разрыв шейки матки.

Пока далеко не все пострадавшие готовы рассказывать о них публично. Сейчас с ними работают врачи и психологи – для снятия паники, бессилия и чувств вины, пишет издание.

"Кажется, нам еще только предстоит узнать всю правду о масштабах насилия и беззакония, развернувшихся в Беларуси в эти дни. И нам сейчас очень важно сохранить свидетельства для наказания виновных. Представьте, что ваших жен или дочерей насилуют те, кто должен их защищать! И сможете ли вы дальше жить в такой стране?", – пишет Nexta.

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А тем временем оппозиция призывает наращивать забастовки и протесты в Беларуси, чтобы законность вернулась как можно скорее.

Напомним, известный белорусский футбольный голкипер Евгений Костюкевич рассказал о зверствах омоновцев: "Женщин насилуют, мужиков избивают".

А одна из молодых женщин, прошедших изолятор на Окрестина, со слезами на глазах рассказала об ужасе, происходящем за колючей проволокой. Ее били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны и грозились "пустить по кругу", т.е., устроить групповое изнасилование.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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