Пикетирование "пыточной" и возможные новые жертвы: как прошла десятая ночь протестов в Беларуси

На десятый день протестов против результатов выборов в БеларусиУкраина отозвала своего посла из Минска для консультаций, а Трамп осудил насилие над демонстрантами. На фоне мирового осуждения расправ силовиков над протестующими в Сети появляются все новые свидетельства жестокости и издевательств.

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Напомним, что происходило в ночь с 17 на 18 августа:

Пикет под СИЗО на Окрестина. До полуночи в Минске демонстранты не уходили из-под стен изолятора, который стал "пыточной" для протестующих. Именно там с наибольшей жестокостью издевались над участниками протестов и, несмотря на то, что власти обещали выпустить задержанных на митингах, там остаются противники Лукашенко.

Ночью к стенам СИЗО приезжали представители оппозиции, чтобы пообщаться с руководством изолятора и убедить выпустить людей. Но на Окрестина заявили, что "политзаключенных у них нет", и к протестующим никто не вышел. Люди разошлись с криками "Трибунал".

Лукашенко "готов" к пересчету голосов. Такое циничное заявление президент Беларуси сделал во время посещения Минского завода колесных тягачей, где общался с рабочими. Лукашенко заявил, что можно на любом участке, где кто-то заподозрил фальсификации, пересчитать бюллетени. Факты сожжения бланков для голосования и фальсификации результатов Лукашенко отрицает.

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В то же время у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской не хотят ни пересчета, ни второго тура голосования, которые также могут быть сфальсифицированы. В штабе уверены в своей победе и требуют трансфера власти.

Жертв может быть больше. Правозащитники насчитали не менее пяти погибших в массовых демонстрациях в Беларуси. Кроме того, несколько госпитализированных остаются в тяжелом состоянии в больнице.

Следственный комитет Беларуси категорически версию правозащитников отрицает. По их заявлению, зафиксировано только два случая смертей, и они известны – 34-летнего Александра Тарайковского в Минске и 25-летнего Александра Вихора в Гомеле.

Что дальше. На 19 августа протестующие, которых представляет telegram-канал NEXTA, и волонтеры, которые помогают остающимся в застенках СИЗО демонстрантам, анонсировали совместное заявление. Накануне между этими группами оппозиционно настроенных людей произошел конфликт – волонтеры были против пикета изолятора, боясь, что это вызовет новый всплеск насилия над теми, кто остается в застенках. Также продолжатся акции в разных городах Беларуси – протесты и забастовки продолжаются, тем более что Евросоюз может оказать помощь бастующимработникам предприятий.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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