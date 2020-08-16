Українська
$ 27,41
32,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Белорусское МВД отрицает задержания на акциях в Минске 16 августа

16 августа, 23:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее очевидцы сообщали о задержаниях в разных районах города

В Министерстве внутренних дел Беларуси не подтверждают факты задержания граждан в воскресенье, 13 августа, на акциях против фальсификаций на президентских выборах, в результате которых ЦИК объявил президентом Александра лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

Реклама

"В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет", – заявила она.

Ранее несколько белорусских СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что в разных районах Минска силовики задерживают протестующих. В частности поступила информация, что у ГУМа в центре города силовики затащили нескольких человек, в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Кроме того сообщается о задержании людей во дворах.

В тренде
"Я представляю народ": протестующих впервые поддержал посол Беларуси

В то же время из Бреста поступила подтвержденная видео информация, что ранее задержанных на антипрезидентских акциях в течение недели начали отпускать из местного СИЗО:

В Бресте 16 августа начали отпускать задержанных из СИЗО
Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты МВД Беларусь задержание
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять