Белорусское МВД отрицает задержания на акциях в Минске 16 августа

В Министерстве внутренних дел Беларуси не подтверждают факты задержания граждан в воскресенье, 13 августа, на акциях против фальсификаций на президентских выборах, в результате которых ЦИК объявил президентом Александра лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает ТАСС.
"В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет", – заявила она.
Ранее несколько белорусских СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что в разных районах Минска силовики задерживают протестующих. В частности поступила информация, что у ГУМа в центре города силовики затащили нескольких человек, в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
Кроме того сообщается о задержании людей во дворах.
В то же время из Бреста поступила подтвержденная видео информация, что ранее задержанных на антипрезидентских акциях в течение недели начали отпускать из местного СИЗО:
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