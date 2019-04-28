Нетаньяху назвал атаку на синагогу в США "ударом в сердце еврейского народа"

Также он призвал правительство бороться с антисемитизмом

Фото из открытых источников..

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил нападение на верующих в синагоге в Южной Калифорнии, в результате которого один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Также, глава правительства призвал международное сообщество активизировать усилия в борьбе с антисемитизмом.

"Я осуждаю преступное нападение в синагоге в Калифорнии, это удар в сердце еврейского народа", – написал Нетаньяху.

"Мы выражаем соболезнования семье Лори Гилберт Кей и желаем скорейшего выздоровления раненым. Международное сообщество должно усилить борьбу с антисемитизмом", – добавил премьер-министр.

Напомним, мы сообщали, что перед стрельбой в синагоге задержанный Джон Эрнест опубликовал свой манифестна сайте для документов. В письме Эрнест сообщил о планах нападения и упомянул о других атаках на молитвенные дома, включая синагогу Дерева Жизни в Питтсбурге, а также расстрел мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия. Эрнест также рассказал о своем презрении к евреям и взял на себя ответственность за пожар в мечети в Эскондидо, который произошел через полторы недели после нападений в Крайстчерче. В результате стрельбы погибла 60-летняя женщина, раввин синагоги лишился указательного пальца. 34-летний мужчина и две девочки получили ранения.

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