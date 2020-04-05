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Беременная невеста британского премьера рассказала, что перенесла COVID-19

5 апреля, 03:36

Елена Вус

В течение недели у нее наблюдались симптомы, характерные для коронавируса

Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящаяся на позднем сроке беременности, считает, что перенесла заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией нового вида. В субботу Кэрри Симондс написала в своем "Твиттере", что в течение недели у нее наблюдались симптомы, характерные для заболевания, которое на прошлой неделе было диагностировано у Джонсона.

"Я провела прошлую неделю в постели со всеми основными симптомами коронавируса. Мне не был необходим анализ, а после семи дней отдыха я чувствую себя лучше и иду на поправку", — написала она, призвав беременных британок изучить памятку, подготовленную правительством страны и следовать изложенным в ней рекомендациям.

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По данным, обнародованным 4 апреля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 44 000, 4 313 человек умерли. В британском правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. Речь идет о тяжелых случаях, так как всем людям с симптомами COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме, рекомендуется самоизолироваться дома и не обращаться к врачам.

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23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать дома без крайней необходимости. По словам главы британского Минздрава, власти ожидают, что пик заболеваемости в стране будет достигнут в ближайшие недели — несколько раньше, чем ожидалось.

На прошлой неделе у Джонсона была обнаружена коронавирусная инфекция, а в пятницу премьер заявил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания невеста коронавирус Борис Джонсон COVID-19

Источник: ТАСС

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