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Беспорядки в Израиле из-за жестокости полиции: появились фото

3 июля, 14:37

Полицейские задержали более 130 участников столкновений, которыми закончился вчерашний протест

Спустя месяц после беспорядков с участием арабов на Храмовой горе в Иерусалиме, в Израиле произошли новые столкновения – на этот раз с участием представителей эфиопской общины.

Протесты начались после убийства сотрудником полиции 19-летнего эфиопского еврея Саломона Тека в городе Хайфа на севере страны.

В ответ на это вечером 2 июля во многих израильских городах представители фалаша (эфиопских евреев) вышли на протесты против "систематической жестокости" к ним со стороны правоохранителей.


Фото: Reuters

Демонстранты перекрыли главные автомагистрали Израиля с требованием положить конец расизму и "полицейскому произволу", начались столкновения с полицией, после которых не менее 136 человек были задержаны.

В результате, по данным израильской прессы, пострадали по меньшей мере 111 полицейских, из которых 47 оказались в больницах. Также были госпитализированы 26 протестующих, девять прохожих и один пожарный.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал наличие "проблем, требующих решения", но призвал демонстрантов разблокировать дороги и помнить, что "Израиль — правовое государство".

Напомним, в мае более 60 палестинцев получили ранения в ходе акций протеста по случаю 71-й годовщины Накбы, как палестинцы называют основание Израиля.

Мы также писали, что в 17-й ежегодный гей-парад в Иерусалиме несколько сотен религиозных евреев устроили сидячий протест на перекрестке, через который пролегал маршрут акции ЛГБТ-сообщества.

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Тег Израиль, протест, полиция, беспорядки, демонстрация, Хайфа

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ТАСС

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