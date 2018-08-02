Гей-парад в Иерусалиме: протестующих евреев разгоняют водными пушками

Сегодня, 15:08

17-ый ежегодный "парад гордости" закончился столкновениями между полицией и верующими

Фото: AFP
Фото: AFP

Правоохранительные органы Израиля задержали около четырех десятков демонстрантов, которые пытались сорвать 17-ый ежегодный гей-парад в Иерусалиме.

Как сообщают местные СМИ, несколько сотен религиозных евреев устроили сидячий протест на перекрестке, через который пролегал маршрут акции ЛГБТ-сообщества.

После того, как они отказались освободить дорогу, между протестующими и полицейскими начались столкновения, в результате которых 37 человек были арестованы.


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Для разгона были задействованы водные пушки и конная полиция. Участникам гей-парада рекомендовали изменить маршрут марша.

Кроме того, 30 самым активным противникам мероприятия приказали покинуть Иерусалим на время шествия.

Как сообщалось, на другом израильской гей-параде – в Тель-Авиве – собиралась выступить победительница "Евровидения" Нетта Барзилай.

Напомним, что киевский гей-парад в этом году прошел без особых происшествий.

В то же время на ЛГБТ-мероприятии, которое проходило в мае в Запорожье, мужчина кинул в толпу петардуПолицейским удалось догнать и задержать нарушителя
Израиль, лгбт, иерусалим, гей-парад, конная полиция
Источник:

"Сегодня"

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