Гей-парад в Иерусалиме: протестующих евреев разгоняют водными пушками

17-ый ежегодный "парад гордости" закончился столкновениями между полицией и верующими

Правоохранительные органы Израиля задержали около четырех десятков демонстрантов, которые пытались сорвать 17-ый ежегодный гей-парад в Иерусалиме.

Как сообщают местные СМИ, несколько сотен религиозных евреев устроили сидячий протест на перекрестке, через который пролегал маршрут акции ЛГБТ-сообщества.

После того, как они отказались освободить дорогу, между протестующими и полицейскими начались столкновения, в результате которых 37 человек были арестованы.















Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Для разгона были задействованы водные пушки и конная полиция. Участникам гей-парада рекомендовали изменить маршрут марша.

Кроме того, 30 самым активным противникам мероприятия приказали покинуть Иерусалим на время шествия.

Как сообщалось, на другом израильской гей-параде – в Тель-Авиве – собиралась выступить победительница "Евровидения" Нетта Барзилай.

Напомним, что киевский гей-парад в этом году прошел без особых происшествий.

В то же время на ЛГБТ-мероприятии, которое проходило в мае в Запорожье, мужчина кинул в толпу петарду. Полицейским удалось догнать и задержать нарушителя