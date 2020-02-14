Между Россией и Китаем: кто разжигает этнический конфликт в Казахстане

Фото: Tengrinews/Shokan Alkhabayev via REUTERS

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В селе Масанчи на юге Казахстана, где почти неделю назад произошли массовые волнения, продолжаются работы по ликвидации последствий погромов. В четверг, 13 февраля казахские власти сообщили, что под завалами одного из торговых центров обнаружено тело еще одного погибшего.Таким образом счет погибших пошел на второй десяток, более полусотни человек были ранены.

Несмотря на то, что власть в Казахстане исповедует достаточно авторитарный стиль управления, протесты и массовые выступления происходят в этой стране с завидной регулярной. Но этот случай выбивается из общего списка и числом пострадавших, и явным этническим подтекстом. Есть в этом конфликте и другие странности. Например, то, что произошел он вскоре после визита в эту страну госсекретаря США Майка Помпео, очень резко воспринятого в Москве.

Что случилось в селе Масанчи

Со времени событий в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области прошла почти неделя, но до сих пор полной ясности о причине массовых волнений нет. Официальная версия гласит, что конфликт имеет исключительно бытовые причины.

По версии властей в селе Масанчи, где компактно проживают выходцы из Китая – дунгане, произошел дорожный конфликт, в котором участвовали казахи и дунгане. Слово за слово, завязалась драка, на помощь той и другой стороне пришли соплеменники (всего якобы в драке участвовали 400 человек). Участники взялись за арматуру, потом в ход пошло огнестрельное оружие, затем начались погромы. Конфликт перекинулся на соседние села, где также жили дунгане. В итоге – 10 убитых, десятки раненых.

Дунгане бросились искать защиту в соседнем Кыргызстане. По некоторым данным, границу перешло несколько десятков тысяч дунган.

"В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", – обозначил официальную версию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В то же время, правозащитные организации и оппозиция акцентируют: если драка и была спровоцирована бытовым конфликтом, то он выступил исключительно в качестве фитиля. Бочка пороха в виде проживающих на юге страны дунган взорвалась бы так или иначе.

Кто такие дунгане и почему казахи хотят их переселить

По большому счету, считать дунган "китайскими переселенцами" или "беженцами" довольно сложно. Они действительно были вынужденно переселены из Китая после одной из неудавшихся революций в стране. Но случилось это еще в позапрошлом веке. Таким образом, дунгане компактно проживают на юге Казахстана и на севере Кыргызстана уже сто с лишним лет, за которые вполне могли бы ассимилироваться и считаться местными.

Но проблема в том, что ни первого, ни второго они не особо хотят. Как рассказал сайту "Сегодня" лидер оппозиционного движения "Шындык" Ермек Нарымбай, дунгане на протяжении всего времени дистанцируются от казахов.

"Там люди очень обособленно живут. Дунгане ходят в дунганский магазин, казахи – в казахский, дунгане ходят в дунганское кафе, казахи – в казахское. Даже мечети разные. Это ненормально. Как ненормально то, что власти этот вопрос игнорируют и не хотят решать", – отметил Ермек Нарымбай.

Тем временем в Казахстане достаточно болезненно восприняли события на юге страны. В соцсетях появились призывы переселить дунган в Китай – на их историческую родину (в КНР, кстати, существует национальная автономия хуэй-цзу – народа, к которым относят дунган). Либо расселить по территория Казахстана. По мнению казахов, компактное проживание дунган в обособленном (в том числе географически) районе может грозить непредсказуемыми последствиями.

"Эта обособленность создает предпосылки к сепаратизму. Если мы вспомним, Косово начиналось с того, что албанцы переселялись в Сербию. В Приднестровье русские переселялись за спиной Украины, вдалеке от России и создавали анклав, который сегодня стал проблемой и для Молдовы, и для Украины. То же самое – Крым, который был крымскотатарской землей, но куда переселялись русские. Чтобы не иметь подобных проблем, вопрос нужно решать. И, чтобы не переселять принудительно, нужно сказать: вот вам, пожалуйста, денежное пособие, мы вам все оплатим, если вы хотите переехать в глубь страны и не усугублять проблему на десятилетия вперед", – говорит Ермек Нарымбай.

По его словам, "анклав разрастается, окукливается, скорлупа становится все тверже и тверже. Это стратегический вопрос. Если власти будут продолжать прятать голову в песок, проблема может разрастись".

В дестабилизации не заинтересованы

Возникновение конфликта вскоре после визита в Казахстан Майка Помпео и реакция на визит России (чего стоят только названия материалов о турне Помпео по постсоветским странам типа "Геополитический мародер") поставили вопрос, так ли уж случайны межэтнические столкновения на юге страны. Во-первых, и власти и независимые эксперты говоря об активном участии в конфликте неких провокаторов. Во-вторых, известно, что разогревание "языковых", "межнациональных" и прочих проблем в сопредельных странах – излюбленный прием Кремля. Не попыталась ли Москва и в данном случае тонко намекнуть "стратегическому союзнику", что налаживание более тесных отношений между Казахстаном и США противоречит ее интересам? А может, здесь как раз имеет место "китайский след"? КНР также ревностно следит за регионом, считая его зоной своих геополитических интересов.

И казахские, и украинские эксперты единодушно отметили сайту "Сегодня", что в данном случае о политической игре соседей Казахстана речь не идет.

Так, Ермек Нарымбай отмечает, что в Казахстане есть болезненные точки, где Россия может реализовать подобные сценарии. Но они на находятся на севере страны, где на протяжении многих десятилетий расселялись русские.

"Дунгане слишком далеко (от России). Далеко они и от КНР. Вот если бы их поселили в свое время на границе с Китаем, это был бы, конечно, для нас кошмар. Это был бы сепаратистский узел, который возник бы еще намного раньше", – говорит Ермек Нарымбай.

Эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая, в свою очередь, отмечает, что вряд ли Кремль заинтересован в углублении противостояния между казахами и дунганами.

"С другой стороны, слишком самостоятельный Казахстан Путину также невыгоден. Бросить тень на США тоже было бы Москве полезно в контексте российско-китайских отношений. Уже звучат мнения о том, что официальная власть закрывает глаза на правонарушения, совершенные казахами, тогда как дунган беспощадно наказывает за малейшие провинности. Так это, или нет? В любом случае, вопросы к центральной власти возникнут неизбежно", – отметила эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

Ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов считает, что конфликт не выгоден ни Китаю, ни России.

"Официальные отношения между Казахстаном и Китаем является добрососедскими и стратегическими. Но в Алма-Ате и Астане можно было увидеть межэтническое напряжение между казахами и этническими китайцами, которые конкурируют с казахами, в частности, в торговле. Китай недоволен присутствием на территории Казахстана ряда уйгурских национально-культурных обществ, которые Пекин считает сепаратистскими. Понятно. что Китай будет стараться не обострять ситуацию, учитывая необходимость укрепления международной солидарности в вопросе борьбы с коронавирусом. Кроме того, Казахстан слишком важный форпост присутствия Китая в Центральной Азии, чтобы сознательно дестабилизировать ситуацию в этой стране", – отметил эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

Что касается России, то, как полагает Андрей Мартынов, Москва, как и Пекин, не заинтересована в дестабилизации положения в Казахстане.

"Ведь в таком случае следствием может быть актуализация межэтнических противоречий на Севере Казахстана, где проживает многочисленное русскоязычное этническое меньшинство Казахстана. На фоне российской гибридной агрессии против Украины казахские спецслужбы достаточно жестко нейтрализовали идеи "русского мира" на севере Казахстана. Но разжигание в Казахстане межэтнических противоречий может подорвать всю Центральную Азию. В условиях транзита власти в Кремле, для РФ это не ко времени", – отмечает Андрей Мартынов.

Также, по его мнению, этот конфликт не может рассматриваться, как попытка вбить клин в отношениях между Китаем и Казахстаном

"В создавшихся обстоятельствах Кремль не заинтересован в мощной дестабилизации, которая угрожает эффективности таких геополитических инструментов, как Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества". Доминантной является тактика российско-китайского кондоминимума в Центральной Азии даже на условиях статуса России как младшего партнера Китая в этом регионе. Москва и Пекин все еще воспринимают этот регион в терминологии Бжезинского, который называл Центральную Азию "евразийскими Балканами" и важнейшим регионом, контроль над которым обеспечивает глобальное доминирование США", – говорит эксперт.

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