Беспорядки в Мексике: преступники заблокировали дороги десятками горящих машин

Одной из самых прибыльных статей дохода преступников считается хищение горючего из трубопроводов государственной нефтегазовой компании

Фото: Pixabay

Беспорядки в Мексике: преступники заблокировали дороги десятками горящих машин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d94/e97/5c7d94e977b95.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d94/e97/5c7d94e977b95.jpg 2019-03-04T23:13:00+02:00 Другие страны Одной из самых прибыльных статей дохода преступников считается хищение горючего из трубопроводов государственной нефтегазовой компании

Операция властей по борьбе с хищениями топлива в мексиканском штате Гуанахуато столкнулась в понедельник со значительным сопротивлением. Преступники блокировали дороги десятками горящих автомобилей, чтобы препятствовать движению конвоев военных и полиции, сообщила на своем сайте газета "Универсаль".

Таким образом злоумышленники пытались не позволить силовикам добраться до района Санта-Роса-де-Лима, который считается вотчиной одноименного преступного сообщества. Одной из самых прибыльных статей его дохода считается именно хищение горючего из трубопроводов государственной нефтегазовой компании Pemex ("Пемекс").

Борьба "Санта-Роса-де-Лима" с другими бандами привела к тому, что Гуанахуато превратился в один из самых опасных регионов латиноамериканской страны.

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тысяч нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря 2018 года, потери Pemex из-за хищений топлива и нефти превышают 60 млрд песо (более 3 млрд долларов) в год.

Ранее мы писали, что в мексиканском штате Идальго в результате взрыва на трубопроводе погибли 120 человек.

По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.

Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

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