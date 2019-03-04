Беспорядки в Мексике: преступники заблокировали дороги десятками горящих машин
Одной из самых прибыльных статей дохода преступников считается хищение горючего из трубопроводов государственной нефтегазовой компании
Операция властей по борьбе с хищениями топлива в мексиканском штате Гуанахуато столкнулась в понедельник со значительным сопротивлением. Преступники блокировали дороги десятками горящих автомобилей, чтобы препятствовать движению конвоев военных и полиции, сообщила на своем сайте газета "Универсаль".
Таким образом злоумышленники пытались не позволить силовикам добраться до района Санта-Роса-де-Лима, который считается вотчиной одноименного преступного сообщества. Одной из самых прибыльных статей его дохода считается именно хищение горючего из трубопроводов государственной нефтегазовой компании Pemex ("Пемекс").
Борьба "Санта-Роса-де-Лима" с другими бандами привела к тому, что Гуанахуато превратился в один из самых опасных регионов латиноамериканской страны.
В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тысяч нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря 2018 года, потери Pemex из-за хищений топлива и нефти превышают 60 млрд песо (более 3 млрд долларов) в год.
Ранее мы писали, что в мексиканском штате Идальго в результате взрыва на трубопроводе погибли 120 человек.
По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы.
Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Беспорядки в Мексике: преступники заблокировали дороги десятками горящих машин". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузовик протаранил два легковых автомобиля в Мексике, семь человек погибли
Власти приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы
Трамп о мигрантах из Мексики: Если будет нужно, построим стену из людей
США отправили дополнительные войска в пограничную зону