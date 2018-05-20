"Без страха": в Молдове полиция помешала активистам сорвать марш ЛГБТ

В столице Молдовы Кишиневе полиция не дала православным активистам сорвать ЛГБТ-марш, применив к противникам нетрадиционных отношений слезоточивый газ.

Православные демонстранты безуспешно пытались прорваться через кордон полиции, что отделил их от участников марша против гомофобии.

На видеозаписях с места происшествия видно, как активисты промывают глаза после действий полиции, которая взяла участников ЛГБТ-марша под защиту.

В прошлом году полиция в Кишиневе остановила похож марш ЛГБТ-сообщества, чтобы избежать противостояния с ультрарелигиозных участниками акции протеста. Тогда полиция вывезла десятки участников ЛГБТ-марша с места происшествия автобусами после того, как православные забросали их яйцами и обливали водой.

В Запорожье журналист опубликовал момент взрыва петарды во время ЛГБТ-акции в центре города. Нападение произошло в присутствии полицейских. Напавшему на участников акции, инкриминировали хулиганство.

В то же время, в Италии три однополые пары в Турине смогли законно зарегистрировать своих детей на обоих родителей.

Как сообщалось,17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией Ирина Билык презентовала новое видео на песню "Не ховай очей".