"Без страха": в Молдове полиция помешала активистам сорвать марш ЛГБТ

Сегодня, 11:03

Полиция применила к противникам ЛГБТ слезоточивый газ

Фото: twitter.com/SydOperaHouse
Фото: twitter.com/SydOperaHouse

В столице Молдовы Кишиневе полиция не дала православным активистам сорвать ЛГБТ-марш, применив к противникам нетрадиционных отношений слезоточивый газ.

Православные демонстранты безуспешно пытались прорваться через кордон полиции, что отделил их от участников марша против гомофобии.

На видеозаписях с места происшествия видно, как активисты промывают глаза после действий полиции, которая взяла участников ЛГБТ-марша под защиту.

В прошлом году полиция в Кишиневе остановила похож марш ЛГБТ-сообщества, чтобы избежать противостояния с ультрарелигиозных участниками акции протеста. Тогда полиция вывезла десятки участников ЛГБТ-марша с места происшествия автобусами после того, как православные забросали их яйцами и обливали водой.

В Запорожье журналист опубликовал момент взрыва петарды во время ЛГБТ-акции в центре города. Нападение произошло в присутствии полицейских. Напавшему на участников акции, инкриминировали хулиганство.

В то же время, в Италии три однополые пары в Турине смогли законно зарегистрировать своих детей на обоих родителей

Как сообщалось,17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией Ирина Билык презентовала новое видео на песню "Не ховай очей"
активисты, православные, Молдова, лгбт, кишенев
Источник:

Радио "Свобода"

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