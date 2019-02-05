Бодибилдер лишился работы из-за фото в плавках

Пять раз в день Ибрагим призывал мусульман на молитву, но сейчас ему приходится прощаться со своей работой

Фото: Times of Israel.

Бодибилдер лишился работы из-за фото в плавках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8ec/503/5c58ec5031d7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8ec/503/5c58ec5031d7a.jpg 2019-02-05T06:24:00+02:00 Другие страны Пять раз в день Ибрагим призывал мусульман на молитву, но сейчас ему приходится прощаться со своей работой

Министерство внутренних дел Израиля решило уволить бодибилдера из мечети, в которой он был муэдзином, потому что посчитало его фото с соревнований слишком откровенными. Ибрагим с решением не согласен, так как считает, что выступал в обычной для этого спорта форме, но и имам, и министерство отказываются идти на уступки.

Израильтянин Ибрагим Масри работал муэдзином в мечети Джеззар Паша в городе Акко уже 15 лет, пишет Times of Israel. Пять раз в день он призывал мусульман на молитву, но сейчас ему приходится прощаться со своей работой.

Неприятности у Масри начались в 2017 году, когда местная мусульманская община доложила в Министерство внутренних дел Израиля о том, что мужчина участвовал в чемпионате по бодибилдингу и был одет слишком уж неприлично для занимаемой им должности муэдзина — в обычные для бодибилдеров плавки.

Община требовала уволить Масри с работы, и МВД одобрило это решение только сейчас — в начале 2019 года. Масри с такой мерой наказания категорически не согласен.

"В каждом спорте есть свой тип одежды: в футболе, в теннисе, в плавании. И в бодибилдинге тоже. Я думал, Израиль — это демократическое государство. Они увидели только форму — но не человека за ней. Я считаю, мое увольнение несправедливо. В Исламе занятия спортом только поощряются", – сетует мужчина.

Масри утверждает, что, когда его брали на работу в мечеть, он не скрывал своего увлечения бодибилдингом, поэтому увольнение из-за фото с чемпионата кажется ему ещё более странным. Мужчина поднимает тяжёлый вес с ещё очень молодого возраста. Сейчас ему 46, а весит он 105 килограмм.

Масри даже помог открыть в своем городе спортзал специально для молодежи, чтобы те не слонялись по улицам.

Местные жители очень разочарованы решением об увольнении Ибрагима.

"Я совершал Умру (паломничество в Мекку. — Прим. Ред.) и нигде не слышал голоса более красивого, чем у Масри. Наша мечеть станет хуже без него", – говорит один из жителей.

Сам Масри как мог пытался сохранить за собой место муэдзина. Он писал в министерство письмо с извинениями, даже обещая отказаться от своего увлечения, и подавал апелляцию в госкомиссию, но всё напрасно. С увольнением муэдзина согласен и имам мечети.

Он должен был спросить у меня разрешения, прежде чем участвовать в чемпионате. Показывать свои интимные части тела перед другими женщинами, мужчинами и детьми для муэдзина непозволительно.

И хотя решение уволить Масри многим показалось несправедливым, его можно объяснить строгими правилами, которых придерживаются мусульманские общины.

Ранее мы писали, что Украина попала в список стран, нарушающих права человека. Среди всех стран-членов Совета Европы Украина в "антирейтинге" уступает только России и Турции.

Напомним, в Саудовской Аравии жестоко убили журналиста за критику короля. Турки Аль-Джазер писал о нарушениях прав человека правительством, высокопоставленными чиновниками и королевской семьей в Саудовской Аравии.

А в Индонезии влюбленных привселюдно избили палками за объятия в общественном месте. 18-летних юношу и девушку били на глазах у людей рядом с мечетью.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бодибилдер лишился работы из-за фото в плавках". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Medialeaks Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...