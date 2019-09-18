Более 14 тысяч человек пытаются потушить лесные пожары в Индонезии

/ Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

Более 14 тысяч человек, десятки самолетов военно-транспортной авиации, беспилотные летальные аппараты направлены на территорию индонезийских островов Калимантан и Суматра для борьбы с одними из самых масштабных лесных пожаров за последние годы.

Об этом сообщила газета The Straits Times.

Президент республики Джоко Видодо накануне побывал в провинции Риау, наиболее пострадавшей от возгораний, где провел специальное совещание.

Видео: Reuters

В частности, он распорядился дополнительно направить около 5,6 тысячи спасателей и военнослужащих. Таким образом, общее число задействованных в тушении пожаров, превысило 14 тысяч. Главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто сообщил президенту, что участники операции оперативно не в состоянии получать информацию об очагах возгораний, поскольку данные со спутников поступают только раз в шесть часов. Поэтому было принято решение впервые использовать беспилотные летательные аппараты, которые в режиме реального времени будут отслеживать ситуацию. Видодо также распорядился увеличить использования специальных химических реагентов, оксида кальция, для формирования осадков.

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/ Фото: Reuters

Кроме того, президент потребовал от руководителя национальной полиции Тито Карнавиани "принять самые жесткие меры в отношении компаний и частных лиц, которые будут уличены в поджогах лесов". Несколько дней назад правоохранительные органы приостановили деятельность почти 30 компаний, в том числе нескольких иностранных, по подозрению в причастности к пожарам.

Напомним, что Индонезия занимает третье место в мире по площади тропических лесов в мире. Установившаяся в этом году необычайно сухая погода способствует стремительному распространению пожаров, за семь месяцев года их площадь превысила 328 тысяч гектаров, примерно треть приходится на торфяники, что значительно осложняет ситуацию. Одной из главных причин возгораний является бесконтрольная деятельность крестьян и мелких предприятий, которые умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий.

За последние две недели задымление стремительно распространилось не только на большинство провинций Индонезии, но также южные и восточные районы Малайзии. Во многих городах закрываются школы, приостанавливается любая деятельность на открытом воздухе, из-за низкой видимости отменяются сотни рейсов. В прошлые выходные едкий дым достиг и территории Сингапура, где впервые за три года уровень загрязнения воздуха превысил опасной отметки.

Малайзийские и сингапурские власти предложили Джакарте помощь в тушении пожаров, однако там заверили, что способны самостоятельно справиться с данной проблемой.

Напомним, что в 2015 году были зафиксированы одни из самых масштабных лесных пожаров в истории Индонезии. Тогда погибли 24 местных жителей. Согласно данным Всемирного банка, было уничтожено 2,6 млн гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Ущерб оценивается в 16,1 млрд долларов, что эквивалентно 1,9% ВВП страны в 2015 году. Основной причиной возгораний является бесконтрольная деятельность крестьян и работников мелких предприятий, которые умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий.

Также мы писали, что из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин. Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах. На южном острове Элафонисосе – массовые эвакуации. Там отселили местных жителей и туристический лагерь.

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