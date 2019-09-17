В Индонезии дым после лесных пожаров унес жизни двух человек

Это первые данные о человеческих жертвах, причиной появления которых стало возгорание лесов в Индонезии

/ Фото: Reuters

Четырехмесячная девочка и пожилой мужчина умерли на индонезийском острове Суматра из-за сильного задымления, вызванного лесными пожарами. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Родители доставили ребенка с острым респираторным заболеванием в одну из больниц города Палембанга, что в Южная Суматра, где в течение нескольких часов девочка умерла. Одновременно спасатели в окрестностях города Паканбару обнаружили тело 59-летнего мужчины, который погиб от отравления дымом.

/ Фото: Reuters

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Это первые данные о человеческих жертвах, причиной появления которых стало возгорание лесов. Между тем представители местных правозащитных организаций сообщили о критическом состоянии нескольких беременных женщин, проживающих в отдаленной деревне в провинции Центральный Калимантан.

Индонезия занимает третье место в мире по площади тропических лесов. Установившаяся в этом году необычайно сухая погода способствует стремительному распространению огня: за семь месяцев площадь пожаров превысила 328 тысяч гектаров, причем примерно треть из них приходится на торфяники, что значительно осложняет ситуацию. Одной из главных причин возгораний является бесконтрольная деятельность крестьян и мелких предприятий, работники которых умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий. Полиция уже задержала более 180 человек по подозрению в поджогах, приостановлена деятельность свыше 30 местных и зарубежных предприятий.

Видео: Reuters

Задымление стремительно распространяется на соседние государства. Так, во многих районах Малайзии уровень загрязнения воздуха уже больше недели превышает предельно допустимые нормы, в сотнях школ отменены занятия. В минувшие выходные дни в Сингапуре экологический индекс впервые за три года достиг опасных отметок.

По прогнозам синоптиков, сухая и жаркая погода без осадков сохранится на значительной части территории страны как минимум до октября.

Напомним, что в 2015 году были зафиксированы одни из самых масштабных лесных пожаров в истории Индонезии. Тогда погибли 24 местных жителей. Согласно данным Всемирного банка, было уничтожено 2,6 млн гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Ущерб оценивается в 16,1 млрд долларов, что эквивалентно 1,9% ВВП страны в 2015 году.

Кроме того, соседние страны, в первую очередь Сингапур и Малайзия, а также частично Лаос, Таиланд и Филиппины, пережили сильнейшее за всю историю задымление, вызванное лесными пожарами. Основной причиной возгораний является бесконтрольная деятельность крестьян и работников мелких предприятий, которые умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий.

Также мы писали, что из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин. Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах. На южном острове Элафонисосе – массовые эвакуации. Там отселили местных жителей и туристический лагерь.

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