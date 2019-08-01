/ Фото: AFP

Более 40 человек погибли при ракетном обстреле военного лагеря в Йемене https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 2019-08-01T11:51:00+03:00 Другие страны Среди погибших - командующий Вспомогательными силами правительственной армии Йемена бригадный генерал Мунир аль-Яфаи

В Йемене, где недавно смертник подорвал бомбу на полицейском участке, вновь погибли люди. Свыше 40 человек погибли, 15 получили ранения при ракетном обстреле со стороны мятежников-хуситов (движение "Ансар Аллах") по лагерю сил безопасности в городе Аден на юге Йемена. Как сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас", целью удара был военный смотр.

Среди погибших – командующий Вспомогательными силами правительственной армии Йемена бригадный генерал Мунир аль-Яфаи.

Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.

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Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

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Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".

Военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.

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