Более 40 человек погибли при ракетном обстреле военного лагеря в Йемене

В Йемене, где недавно смертник подорвал бомбу на полицейском участке, вновь погибли люди. Свыше 40 человек погибли, 15 получили ранения при ракетном обстреле со стороны мятежников-хуситов (движение "Ансар Аллах") по лагерю сил безопасности в городе Аден на юге Йемена. Как сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас", целью удара был военный смотр.
Среди погибших – командующий Вспомогательными силами правительственной армии Йемена бригадный генерал Мунир аль-Яфаи.
Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.
Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".
Военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.
Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.
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