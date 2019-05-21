Более 500 человек стали жертвами боев у столицы Ливии

Противоборствующие стороны применяют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию

Фото: AFP

Не менее 510 человек стали жертвами вооруженных столкновений в районе столицы Ливии за полтора месяца. Такие данные сообщает Всемирная организация здравоохранения.

"Потери от вооруженного конфликта в Триполи продолжают расти. По состоянию на 19 мая погибли 510 человек, 2467 были ранены", — отмечает ВОЗ.

В предыдущем сообщении ВОЗ указывалось, что с начала боев погибли 454 человека, 2154 получили ранения, а число покинувших свои дома достигло 60 тысяч.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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