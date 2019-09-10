Более 600 тысяч домов в Японии остаются без электричества после атаки тайфуна

В Японии минимум 610 тысяч домов в соседней с Токио префектуре Тиба продолжают оставаться без электричества спустя сутки после того, как над этим регионом прошел сильный тайфун "Факсай". Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Устранить обрывы линий электропередач и восстановить другую инфраструктуру предполагается в течение завтрашнего дня. Для этого к работам будут привлечены подразделения Сил самообороны. Помимо отсутствия энергии в домах, на территории Тибы в ряде районов не функционируют светофоры, что создает затруднения на дорогах. Также остановлены сборочные конвейеры на некоторых заводах.

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"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.

Сейчас тропический шторм ослаб и покинул территорию Японии. Он продолжает движение в Тихом океане мимо побережья северного японского острова Хоккайдо. Скорость ветра в его пределах составляет, по данным метеорологов, 40 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.

Кроме того, мы писали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана "Дориан" погибли не менее 43 человек. Ожидается, что число погибших может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. "Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы.

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