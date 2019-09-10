Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

Более 600 тысяч домов в Японии остаются без электричества после атаки тайфуна

10 сентября, 06:23

Устранить обрывы линий электропередач и восстановить другую инфраструктуру предполагается в течение завтрашнего дня

В Японии минимум 610 тысяч домов в соседней с Токио префектуре Тиба продолжают оставаться без электричества спустя сутки после того, как над этим регионом прошел сильный тайфун "Факсай". Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Устранить обрывы линий электропередач и восстановить другую инфраструктуру предполагается в течение завтрашнего дня. Для этого к работам будут привлечены подразделения Сил самообороны. Помимо отсутствия энергии в домах, на территории Тибы в ряде районов не функционируют светофоры, что создает затруднения на дорогах. Также остановлены сборочные конвейеры на некоторых заводах.

Реклама

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.

В тренде
Бабье лето продлится недолго: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Сейчас тропический шторм ослаб и покинул территорию Японии. Он продолжает движение в Тихом океане мимо побережья северного японского острова Хоккайдо. Скорость ветра в его пределах составляет, по данным метеорологов, 40 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.

Кроме того, мы писали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана "Дориан" погибли не менее 43 человек. Ожидается, что число погибших может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. "Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Япония свет атака жертвы стихия электричество тайфун непогода

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шокFun
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочкиFun
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
В Казахстане произошло мощное землетрясение
В Казахстане произошло мощное землетрясениеДругие страны
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...