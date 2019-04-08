Более двух с половиной тысяч человек покинули пригороды Триполи из-за боев – ООН

Некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи

Фото: AFP

Более двух с половиной тысяч человек покинули пригороды Триполи из-за боев – ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/87f/ff4/5ca87fff47c40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/87f/ff4/5ca87fff47c40.jpg 2019-04-08T16:54:00+03:00 Другие страны Некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи

Более 2,8 тыс. человек покинули пригороды ливийской столицы Триполи в результате наступления Ливийской национальной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на данные ООН.

Отмечается, что некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявили, что вопрос об установлении перемирия в ливийской столице Триполи, а также его сроках будет решаться на основе оценок и мнений командиров ЛНА.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

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