Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Ливийская национальная армия натупает на Триполи: ее бомбит авиация правительства

Сегодня, 13:32

Отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой

Фото: AFP
Ливийская национальная армия натупает на Триполи: ее бомбит авиация правительства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/87f/ff4/5ca87fff47c40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/87f/ff4/5ca87fff47c40.jpg Другие страны Отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают наступление к центру Триполи, несмотря на призывы международного сообщества прекратить операцию. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Хадас".

По данным телеканала, отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия в районе Варшафана к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой. При этом в ЛНА опровергли сообщения ряда телеканалов о якобы отводе сил после обстрела проправительственными ВВС позиций военных к югу от столицы.

В пресс-службе Ливийской национальной армии также сообщили о переброске дополнительных подразделений и тяжелой техники к Триполи. Откуда и в каком количестве прибыло подкрепление, не уточняется.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что боевая авиация признанного мировым сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла в субботу серию ударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в 80 км к югу от Триполи.

По его данным, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущего наступление на Триполи, подверглись авианалету в местечке Гарьян. Этот населенный пункт отряды ЛНА заняли без боя 4 апреля.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В пятницу сообщалось, что его подразделения активно продвигались на столицу с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.

Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встретиться.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Ливия, военные, триполи

Вы сейчас просматриваете новость " Ливийская национальная армия натупает на Триполи: ее бомбит авиация правительства". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения Гутерриша встретиться

Сегодня, 05:06

Встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе".

Совбез ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии

Сегодня, 00:48

Военного пути разрешения конфликта не может быть

В Ливии военные захватили аэропорт в пригороде Триполи

Сегодня, 00:37

В Ливии силы Хафтара находятся в 20 км от Триполи

Закрытый режим: Совбез ООН проводит обсуждение ситуации в Ливии

Вчера, 23:34

Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Жестокими убийцами бойца ВСУ на Харьковщине оказались подростки

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Сегодня, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

Вчера, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

4 апреля, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников