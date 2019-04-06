Ливийская национальная армия натупает на Триполи: ее бомбит авиация правительства

Отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой

Фото: AFP

Ливийская национальная армия натупает на Триполи: ее бомбит авиация правительства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/87f/ff4/5ca87fff47c40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/87f/ff4/5ca87fff47c40.jpg 2019-04-06T13:32:00+03:00 Другие страны Отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают наступление к центру Триполи, несмотря на призывы международного сообщества прекратить операцию. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Хадас".

По данным телеканала, отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия в районе Варшафана к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой. При этом в ЛНА опровергли сообщения ряда телеканалов о якобы отводе сил после обстрела проправительственными ВВС позиций военных к югу от столицы.

В пресс-службе Ливийской национальной армии также сообщили о переброске дополнительных подразделений и тяжелой техники к Триполи. Откуда и в каком количестве прибыло подкрепление, не уточняется.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что боевая авиация признанного мировым сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла в субботу серию ударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в 80 км к югу от Триполи.

По его данным, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущего наступление на Триполи, подверглись авианалету в местечке Гарьян. Этот населенный пункт отряды ЛНА заняли без боя 4 апреля.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В пятницу сообщалось, что его подразделения активно продвигались на столицу с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.

Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встретиться.

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