Ливийская национальная армия натупает на Триполи: ее бомбит авиация правительства
Отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой
Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают наступление к центру Триполи, несмотря на призывы международного сообщества прекратить операцию. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Хадас".
По данным телеканала, отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия в районе Варшафана к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой. При этом в ЛНА опровергли сообщения ряда телеканалов о якобы отводе сил после обстрела проправительственными ВВС позиций военных к югу от столицы.
В пресс-службе Ливийской национальной армии также сообщили о переброске дополнительных подразделений и тяжелой техники к Триполи. Откуда и в каком количестве прибыло подкрепление, не уточняется.
Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что боевая авиация признанного мировым сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла в субботу серию ударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в 80 км к югу от Триполи.
По его данным, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущего наступление на Триполи, подверглись авианалету в местечке Гарьян. Этот населенный пункт отряды ЛНА заняли без боя 4 апреля.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В пятницу сообщалось, что его подразделения активно продвигались на столицу с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.
Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встретиться.
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