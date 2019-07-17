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Более пяти миллионов человек оказались в зоне наводнения в Индии

17 июля, 08:42

Из берегов вышли 11 рек региона, в том числе одна из крупнейших рек Индии Брахмапутра

Фото: AFP

По меньшей мере 5,2 млн человек оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам, который охвачен сильнейшим наводнением. Как сообщает в среду телеканал NDTV, более 150 тыс. человек перемещены в лагеря временного размещения, эвакуация продолжается.

Паводок, вызванный мощными муссонными ливнями, затронул 30 из 33 округов штата, общее население которого – около 31 млн человек. Из берегов вышли 11 рек региона, в том числе одна из крупнейших рек Индии Брахмапутра. По последним данным, 20 человек погибли и еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.

В спасательных работах участвуют 15 команд Национальных сил реагирования на стихийные бедствия и подразделения армии. К эвакуации жителей затопленных районов привлечены военные вертолеты.

Вода затопила более 90% знаменитого заповедника Казиранга, где проживают редкие виды, в том числе индийские однорогие носороги. Не менее 30 животных погибли. Ливни и наводнение нанесли урон инфраструктуре Ассама, поврежден ряд мостов и дорог.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем городе Индии из-за дождей рухнул дом.

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Тег Индия, наводнение, паводок

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ТАСС

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