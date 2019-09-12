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Шпионский скандал: Болгария запретила въезд генералу РФ и миллиардеру

12 сентября, 17:05

Решетникова и Малофеева связывают со шпионским скандалом, который разгорелся на днях

/ Фото: Pixabay

Недавно Болгария обвиняла Советский Союз в оккупации, а теперь взялась за россиян. Генералу РФ Леониду Решетникову и миллиардеру Константину Малофееву запретили въезд на территорию этой страны на 10 лет.

Об этом сообщил генеральный прокурор Болгарии Сотиря Цацаров, сообщает "Польское радио".

Отмечается, Малофеев причастен к войне России против Украины – финансировал сепаратистов на востоке Украины и причастен к аннексии Крыма. Миллиардер является, в частности, основателем организации "Двуглавый орел", финансирующий по словам болгарской прокуратуры, русофильское движение в Болгарии.

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Решетников, по информации болгарских СМИ, является бывшим генералом КГБ, а затем он был председателем Российского института стратегических исследований.

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Болгарские спецслужбы считают, что они оба причастны к недавнему шпионскому скандалу с участием россиян и с этим связан запрет въезда. Сегодня в болгарском парламенте информацию по этому делу представили министр внутренних дел Младен Маринов и глава контрразведки (Государственного агентства национальной безопасности), Димитир Георгиев.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Болгарии разгорелся скандал с российскими шпионами. Болгарский правоохранители выяснили, что две неправительственные организации РФ – общество "Двуглавый орел" и Институт стратегических исследований – осуществляли влияние на политическую и общественную жизнь в Болгарии.

Напомним, в августе стал известно, что Болгария отказывается от российских истребителей. Министерство обороны этой страны перевело американскому Агентству по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) 1,2 млрд долларов за восемь истребителей F-16 Block 70 и необходимое для них оборудование и вооружения.

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