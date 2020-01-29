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Борьба с коронавирусом: австралийские ученые сообщили о важном прорыве

29 января, 10:28

Воспроизведенная копия коронавируса может быть использована как "контрольный материал" для тестирования

Австралийские ученые. Фото: REUTERS/ak/KV

Австралийские ученые. Фото: REUTERS/ak/KV

Ученые в Австралии сообщили, что они успешно разработали лабораторную версию нового коронавируса из Китая. Австралийские эксперты стали первыми, кому удалось это сделать за пределами Китая. Теперь образец передадут Всемирной организации здоровья (ВОЗ) для проведения исследований. Это позволит ускорит разработку вакцины. Об этом сообщает Reuters.

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", – отметил доктор Джулиан Дрюс, руководитель Лаборатории идентификации вирусов в Институте инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Коронавирус. Фото: REUTERS/TC

Коронавирус. Фото: REUTERS/TC

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Ученые отметили, что воспроизведенная копия может быть использована как "контрольный материал" для тестирования и "изменит правила игры в диагностике". Например, это может помочь диагностировать коронавирус у зараженных людей на ранних стадиях, еще до появления симптомов.

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Тем временем в Китае начались аресты за распространение в интернете слухов о пневмонии

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухане с населением более 11 млн человек. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР составило почти 6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 130 случаев. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.

Также сообщалось, что в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Более детально о ситуации читайтев специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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Австралия Китай вакцина коронавирус

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