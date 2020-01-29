В Китае начались аресты за распространение в интернете слухов о пневмонии

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Один человек привлечен к уголовной ответственности за распространение злонамеренных слухов о новой пневмонии в интернете в городе Тяньцзинь (Северный Китай), еще шестеро привлечены к административной ответственности, с 34 гражданами проведены разъяснительные беседы. Об этом сообщило в среду агентство Xinhua со ссылкой на городское управление общественной безопасности (УОБ).

"За последние дни Тяньцзиньское городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии. За распространение фейковой информации о вирусе и нарушение общественного порядка один подозреваемый в преступлении арестован, согласно закону, шесть нарушителей правопорядка задержаны в административном порядке, с 34 (жителями города) проведены разъяснительные беседы", – говорится в сообщении.

Как пояснил начальник командования УОБ города Тяньцзиня Чэнь Юйдун, в населенном пункте "задействован круглосуточный режим надзора за ситуацией в интернете".

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"Мы ни в коем случае не будем ослаблять усилия и проявлять мягкость в отношении преступных действий по распространению ложных сообщений, попыток сеять панику в обществе и баламутить общественный порядок", - предупредил полицейский начальник.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухане с населением более 11 млн человек. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР составило почти 6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 130 случаев. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

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