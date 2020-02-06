Борьба с коронавирусом: выживших в два раза больше, чем погибших

Согласно последней информации, во всем мире выздоровели 1219 человек, погибли 565

/ Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Количество выздоровевших после заражения новым коронавирусом более чем в два раза превышает число погибших. Об этом свидетельствуют данные специалистов Университета Джона Хопкинса, которые представлены на сайте Gis and Data.

Согласно последней информации, во всем мире выздоровели 1219 человек, погибли 565.

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Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс., 563 человека умерли, 1153 выздоровели.

Согласно данным центральных властей, на карантине в стране находятся свыше 186,3 тыс. человек.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Ряд государств эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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