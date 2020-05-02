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Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли его жизнь

2 мая, 20:35

Елена Вус

Новорожденного ребенка зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которому удалось побороть коронавирус, решил отблагодарить медиков, которые лечили его от смертельной инфекции.

Как известно, во время своей госпитализации с коронавирусной инфекцией Джонсон был близок к смерти.

Так, Джонсон и его невеста Кэрри Симондс решили назвать родившегося в конце апреля сына в честь их дедушек, а также – в честь врачей, вылечивших британского премьера от COVID-19.

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Согласно информации Симондс в соцсетях, новорожденного ребенка зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон.

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Симондс пояснила, что Уилфредом звали деда Бориса Джонсона, а Лоури – имя ее деда. Николас же – имя двух врачей, которые, как отмечает Симондс, "в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опять стал папой29 апреля. Для его невесты Кэрри Симондс – это первый ребенок, тогда как у 55-летнего Джонсона есть дети и от других женщин: за 15 лет брака с его бывшей супругой Мариной Уилер он стал отцом двух дочерей и двух сыновей, а в 2009 году у него родилась дочь от любовницы Хелен Макинтайр..

Отметим, что Симондс и Джонсон пока официально не закрепили свой союз, но они помолвлены и планируют пожениться.

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Великобритания врачи сын имя коронавирус Борис Джонсон COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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