Находился за шаг от смерти: как Борис Джонсон боролся с коронавирусом

Во время своей госпитализации с коронавирусной инфекцией премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был близок к смерти.
Об этом 55-летний глава британского правительства сообщил в видеообращении к согражданам, опубликованном на его странице в Twitter 12 апреля после того, как его выписали из больницы.
"Сегодня я покинул больницу, проведя там неделю, в течение которой сотрудники национальной системы здравоохранения, несомненно, спасли мне жизнь", – сказал премьер.
По словам Джонсона, в течение 48 часов "развязка могла быть какой угодно", хотя в канцлярии на Даунинг-стрит утверждали, что он находится в стабильном состоянии. Он также выразил благодарность всем британским медикам и конкретно двум медсестрам, которые следили за его состоянием здоровья.
"Мы победим, потому что наша национальная система здравоохранения – это живое, пульсирующее сердце государства. Она воплощает в себе лучшее, что есть в этой стране", – подчеркнул Джонсон.
Он также напомнил подданным королевства о необходимости соблюдать введенный в стране почти три недели назад режим карантина.
По настоянию врачей Борис Джонсон пока не возвращается к работе – его продолжает замещать глава МИД страны Доминик Рааб.
Коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу святого Фомы для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней.
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