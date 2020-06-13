Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю. Об этом сообщает Минздрав.

Число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в южноамериканской республике за сутки увеличилось на 909 до 41 828. За это же время выявлены 25 982 новых случая инфицирования, их общее количество выросло до 828 810. Выздоровели 365 063 пациента, из которых 19 468 — за последние сутки.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 167 900 инфицированных и 10 368 умерших.

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Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (77 784 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 7 417 человек, третьим — северо-восточный штат Сеара (75 705 инфицированных и 4 788 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (43 872 заразившихся и 3 694 умерших) и Мараньян (57 605 инфицированных и 1 399 умерших), а также в штатах Амазонас (55 111 инфицированных и 2 429 умерших) и Пара (66 328 инфицированных и 4 132 умерших) на севере страны.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии "совещался" по коронавирусу с голым мужчиной.

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