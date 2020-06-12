В Бразилии число жертв коронавируса перевалило за 40 тысяч человек

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица

Число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Бразилии за сутки увеличилось на 1 239, до 40 919. Об этом сообщает бразильский Минздрав.

Также в южноамериканской республике выявлено 30 412 новых случаев инфицирования, их общее количество увеличилось до 802 828. Выздоровели 345 595 пациентов, из которых 20 020 — за последние сутки.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица.

В регионе насчитывается 162 520 инфицированных и 10 145 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (75 775 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 7 363 человек, третьим — северо-восточный штат Сеара (73 879 инфицированных и 4 663 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (42 994 заразившихся и 3 633 умерших) и Мараньян (55 680 инфицированных и 1 360 умерших), а также в штатах Амазонас (53 989 инфицированных и 2 400 умерших) и Пара (64 126 инфицированных и 4 030 умерших) на севере страны.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии "совещался" по коронавирусу с голым мужчиной.

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