В Великобритании передумали выходить из карантина 7 мая

В Великобритании, которая занимает первое место в Европе по количеству инфицированных коронавирусом, ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, могут начать снимать уже с 11 мая.

Об этом, отвечая на вопросы членов Палаты общин британского парламента, заявил премьер-министр Борис Джонсон 6 мая, накануне предполагаемой презентации плана постепенного ослабления ограничений.

Однако Джонсон заявил, что выход королевства из карантина объявят только 10 мая.

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"Мы обнародуем все детали правительственного плана в воскресенье. Мы выбрали эту дату, так как хотим быть уверены, что научные данные подтверждают возможность снятия ограничений, однако новая информация еще будет поступать в течение следующих нескольких дней. Мы хотим начать осуществление некоторых из предусмотренных планом мер уже в понедельник, если у нас будет такая возможность", – сказал британский премьер.

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Джонсон также пообещал, что к концу мая в стране будет проводиться по 200 тыс. анализов на заражение новым коронавирусом в сутки. К началу месяца этот показатель удалось довести до 100 тыс. в сутки.

Напомним, неделю назад Джонсон заявил, что его страна уже миновала пик распространения эпидемии COVID-19.

Также ранее стало известно, что в Великобритании запускают массовое производство потенциальной вакцины против коронавируса.

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