Британия подняла по тревоге истребители для перехвата стратегических бомбардировщиков РФ

Звено истребителей королевских ВВС Великобритании было поднято по тревоге, чтобы перехватить два дальних стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ (по классификации - Russian Blackjacks long-range bombers – ред), которые пролетали в граничной близости к воздушному пространству Соединенного Королевства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

По данным пресс-службы, экипажи российских бомбардировщиков Ту-160 не вступали в контакт с сотрудниками управления воздушным движением, что делало их опасными для всех других авиационных объектов.

"Российские бомбардировщики, зондирующие воздушное пространство Великобритании, являются еще одним напоминанием об очень серьезной военной угрозе, которую для нас сегодня несет Россия. Мы без колебаний будем постоянно защищать наше небо от агрессивных действий. В очередной раз быстрая реакция наших королевских ВВС продемонстрировала, насколько важны наши вооруженные силы для защиты Великобритании", – процитировала пресс-служба слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

В пресс-службе Минобороны Соединенного Королевства указали, что британские ВВС тесно сотрудничали с партнерами по НАТО для осуществления наблюдения за самолетами, которые впоследствии были перехвачены британскими истребителями над Северным морем и сопровождены в северном направлении из зоны интересов Британии.

Напомним, в мае этого года американским истребителям F-22 пришлось экстренно подняться в воздух для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 у берегов Аляски.

И уже через несколько месяцев, а именно в начале сентября этого года, инцидент повторился. Американские истребители F-22 перехватили около штата Аляска два российских атомных бомбардировщика Ту-95МС, которые пролетали вблизи Алеутских островов.