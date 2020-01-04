"Будет месть": постпред Ирана при ООН предупредил CША

Дипломат отметил, что Тегеран сам определит время и место ответа на убийство Сулеймани

Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Иран отомстит за совершенное США убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", – заявил он.

Дипломат отметил, что Тегеран не закроет на это глаза.

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"Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", – добавил посол.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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