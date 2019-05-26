Бунт венесуэльской тюрьме: задержанные взяли в заложники посетителей

Заключенные имели при себе взрывчатку и оружие

Фото: Pixabay

В венесуэльской тюрьме заключенные решили устроить бунт. В результате этого пострадали правоохранители, а также погибло 29 заключенных, когда полиция пыталась остановить столкновение. Об этом сообщает ВВС.

По информации издания бунт произошел в тюрьме в Акаригуа, которая рассчитана на 250 человек, однако в тюрьме удерживается 540 заключенных. Задержанные взяли в заложники посетителей. Правоохранители попытались освободить пленных, однако в этот момент заключенные открыли огонь и взорвали несколько гранат.

Тогда прекратить столкновение попытался спецназ. Заключенные также стреляли в полицейских. В результате бунта были убиты 29 заключенных и ранены 19 правоохранителей.

По информации полиции, всех остальных, причастных у бунту, удалось задержать. У них также же были взрывные устройства и оружие. Как именно у них оказались запрещенные предметы руководство тюрьмы пока не знает. Ранее сообщалось, что в Гватемале в тюрьме произошел бунт. Там погибли семь человек, еще 20 ранены. Арестанты устроили массовую драку, отобрали у охраны оружие и взяли часть тюрьмы под собственный контроль.

В тюрьму отправили полторы тысячи солдат и полицейских. Они разоружили преступников и подавили бунт. По официальной информации, в тюрьме Павон, расположенной в 16 километрах от столицы Гватемалы, содержат более 4 тысяч заключенных.





Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных устроила бунт и захватила здание в тюрьме Боливарианской службы разведки (Sebin).

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