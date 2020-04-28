Бывший северокорейский дипломат сообщил, кто точно может знать о состоянии здоровья Ким Чен Ына

«Ясно одно - он не может самостоятельно встать или нормально ходить», - заявил экс-дипломат КНДР

У северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятно, имеются серьезные проблемы со здоровьем, если он долго не появляется на публике.

Об этом информирует CNN со ссылкой на экс-дипломата КНДР Тхэ Ен Хо.

"Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена. Для северокорейцев это (отсутствие Ким Чен Ына на мероприятиях по случаю дня рождения Ким Ир Сена – Ред.), действительно, ненормально", – сказал Тхэ Ен Хо.

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"Ясно одно – он не может самостоятельно встать или нормально ходить", – добавил бывший северокорейский дипломат.

Напомним, что Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или умер.

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"Единственные люди, которые могут подтвердить его настоящее состояние, – это жена Ким Чен Ына, его сестра или близкие помощники", – отметил он.

"Не думаю, что слухи о том, где он сейчас находится или у него была какая-либо операция, основаны на фактах", – добавил Тхэ Ен Хо.

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Он также напомнил, что смерть отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира держалась втайне в течение двух дней. Даже министр иностранных дел Северной Кореи узнал о ней всего за два часа до официального объявления, подчеркнул бывший северокорейский чиновник.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп знает, что произошло Ким Чен Ыном, но секретничает.

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