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Куда пропал Ким Чен Ын: в Северной Корее сделали заявление

27 апреля, 07:31

Тина Наринецкая

Северокорейский лидер долго не появлялся на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин.

Также чиновник рассказал, что, по его информации, северокорейский лидер сейчас находится в курортном городе Вонсане. Там он пребывает с 13 апреля. Мун Чжон Ин отметил, что до сих пор никаких подозрительных перемещений замечено не было.

Напомним, слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына и даже его смерти начали распространяться после того, как он долгое время перестал появляться на публике.

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Вскоре, 26 апреля, телевидение КНДР сообщило о встрече лидера Северной Кореи с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен.

Ранее мы сообщали, что недавно к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну из Китая отправили группу медиков для консультаций. Группу врачей в КНДР направили 23 апреля. Делегацию медиков возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

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заявление КНДР Южная Корея Ким Чен Ын Северная Корея

Источник: Интерфакс

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