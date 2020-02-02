Часть в плену, остальные разбежались: в Сирии россияне потерпели поражение (видео)

Российские военные. Фото: twitter.com/faruq_shami88

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В Сирии бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных и даже сообщают о взятии некоторых из них в плен. Об этом пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Сирия, Алеппо. Повстанцы атаковали "ихтамнетов" к югу от города Аль-Баб. Сообщают, что взяли в плен часть наемников, остальные разбежались. "Великие русские воины" бросили свои аквафрешы (флаги). Можно смотреть вечно, как топчут этот флаг", – написал он.

В свою очередь известный телеграм-канал WarJournal, специализирующийся на военной тематике, также сообщает, что протурецкая "Свободная сирийская армия" штурмует позиции войск Башара Асада и России вблизи Алеппо.

"Протурецкие наемники штурмуют вовсю позиции сирийской армии к северо-востоку от города Алеппо. Протурецкие источники отмечают, что были захвачены несколько позиций армии Сирии, подконтрольной Башару Асаду. Также говорится о том, что некоторые из них были взяты в плен", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Сирии российских военных уничтожили из ПТУРа. На видео можно было увидеть, как некие люди забегают в здание и прям за ними в него залетает ракета, а за кадром слышны крики стреляющих "Алах акбар".

Напомним, недавно в Сирии американские солдаты поставили на место российских военных. Так, в сети появился ролик, как американцы заблокировали российскому патрулю дорогу к нефтяному месторождению в районе Румейлан.

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