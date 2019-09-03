Четверо людей стали жертвами ливней в Японии

/ Фото: AFP

Минимум четыре человека стали жертвами ливневых дождей, которые обрушились на юго-западную часть Японии на прошлой неделе. Об этом сообщило агентство Киодо.

Человеческие жертвы зафиксированы в префектурах Фукуока и Сага, на которые пришелся основной удар стихии.

Сильные ливневые дожди на юго-западе Японии бушевали всю прошлую неделю. В этой связи почти миллион жителей получили рекомендации об эвакуации. В префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока было нарушено транспортное сообщение, подтоплены улицы городов. Обильные осадки вызвали сильные подтопления в отдельных районах японских городов.

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Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены.

Ранее сообщалось о гибели трех человек. Двое из погибших оказались жителями префектуры Сага, еще один проживал в Фукуоке. Автомобили всех погибших унесло потоками воды в реку, когда они находились за рулем.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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