Мощные ливни бушуют в Японии: число жертв возросло

Более 700 тысяч человек рекомендовали эвакуироваться

/ Фото: AFP

На юго-западе Японии жертвами сильных дождей стали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает NHK. Ранее мы писали об одном погибшем.

Отметим, что стихия обрушилась на регион в ночь со вторника на среду. Двое из погибших оказались жителями префектуры Сага, еще один проживал в Фукуоке. Автомобили всех погибших унесло потоками воды в реку, когда они находились за рулем.

Также мы сообщали, что по меньшей мере 710 тысяч человек на юго-западе Японии получили от местных властей рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за сильных дождей. Рекомендации касаются жителей трех префектур — Нагасаки, Сага и Фукуока — где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены.

Сильные дожди также привели к нарушению транспортного сообщения: в Нагасаки, Саге и Фукуоке отменено движение поездов на ряде направлений, перекрыты участки скоростных магистралей.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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