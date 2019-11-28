Число погибших из-за землетрясения в Албании возросло до 35 человек

Ранее сообщалось о 27 погибших и более 650 пострадавших

Число жертв землетрясения в Албании достигло 35 человек. Об этом сообщила на своем сайте газета Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны.

Ранее сообщалось о 27 погибших и более 650 пострадавших. По сведениям издания, к настоящему моменту из-под завалов удалось спасти около 45 человек. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

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Землетрясение в Албании 26 ноября. По информации Геологической службы США, эпицентр находился недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.

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Напомним, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны.

Позже к северу от Дурреса произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.

По данным Геологической службы США, очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 км.

МИД Украины призывает украинцев, которые оказались в регионе катаклизма, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

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