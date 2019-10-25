Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 27 человек

Двадцать семь человек погибли в Эфиопии в серии столкновений протестующих в различных частях страны, вызванных сообщениям о давлении властей на известного эфиопского политического активиста и медиаменеджера Джавара Мухаммеда. Об этом сообщила британская медиагруппа ВВС.

Волнения возникли после того, как Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой. Он также заявил, что государственная охрана его дома в столице были снята, что "создало угрозу проникновения злоумышленников".

Джавар Мухаммед — выпускник Стэнфордского университета — получил широкую известность как организатор молодежного движения, которое сыграло существенную роль в протестном движении в 2016–2017 годах. В 2018 году оно привело к власти нынешнего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. В тот период Мухаммед был его сторонником.

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Однако в последние месяцы отношения между ними ухудшились. Будучи представителем народа оромо, который является самым многочисленным в Эфиопии, Джавар Мухаммед добивается расширения его прав, включая политических.

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что в регионе Оромия центральные власти Эфиопии развернули армейские подразделения. "Военные размещены в нескольких городах Оромии и будут там находиться до восстановления мира", — заявил в связи с этим представитель ВС Эфиопии по связям с общественностью генерал Мохамед Тессема.

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Ранее сообщалось, что силовики застрелили около 100 демонстрантов в Эфиопии.

Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались и в Чили после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

Акции сопровождались поджогами и мародерством – в частности, демонстранты нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

В связи со сложившейся ситуацией президент Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, в частности в Консепсьоне и Вальпараисо. Кроме того, глава государства отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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