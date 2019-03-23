Число погибших в результате циклона в Мозамбике возросло до 417 человек
Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике
Число погибших в результате наводнений, вызванных на прошлой неделе тропическим циклоном "Идай" в Мозамбике, возросло до 417. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны.
Ранее сообщалось, что число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", возросло до 242 человек.
Как сообщил министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития этой страны Селсу Коррейа, в зоне бедствия еще около 15 тыс. нуждаются в помощи.
Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.
Напомним, ранее сообщалось, что число жертв мощного циклона "Идай", который ударил по странам южной Африки, достигло 200 человек.
Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.
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