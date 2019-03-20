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Смертельный циклон в Африке: число жертв погоды в Мозамбике достигло 200 человек

Сегодня, 01:51

В целом количество жертв циклона может перевалить за тысячу

Фото: Pixabay
Смертельный циклон в Африке: число жертв погоды в Мозамбике достигло 200 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ce2/fd6/5c8ce2fd650ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ce2/fd6/5c8ce2fd650ac.jpg Другие страны В целом количество жертв циклона может перевалить за тысячу

Число жертв в Мозамбике в результате мощного циклона "Идай", который ударил по странам на юге Африки, увеличилась 200 человек.

Об этом заявил президент страны Фелипе Ньюс, передает The Associated Press.

В стране объявили три дня траура. Президент дал поручение подготовить приказ о введении в Мозамбике чрезвычайного положения.

Из-за сильных дождей уровень воды в реках продолжает неуклонно расти, затапливая берега, может стать очередной угрозой для местных жителей.

Ранее мы писали о том, что в Зимбабве из-за тропического циклона Идай погибли по меньшей мере 65 человек. В стране мощные ливни смыли уже пять крупных мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.

А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома. 

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Тег Мозамбик, Африка, жертва, циклон

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