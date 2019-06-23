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Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 31 человека

23 июня, 11:44

21 человек сейчас находится в больнице

Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Фото: REUTERS/Tyrone Siu.

Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 31 человека. Об этом сообщили в воскресенье на пресс-конференции местные власти. Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

Согласно обновленным данным властей, 31 человек получил травмы разной степени, 21 из них находится сейчас в медицинских учреждениях. Сведений о погибших в результате землетрясения пока не поступало.

Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли в субботу вечером в районе города Ибинь провинции Сычуань. Очаг залегал на глубине десяти километров. В воскресенье там зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 4,6. Очаг залегал на глубине 14 км.

Напомним, на севере Перу произошло мощное землетрясение магнитудой восемь баллов. В результате многие здания сильно повреждены. Землетрясение привело к многочисленным разрушениям. В результате природного явления отключено электричество. Без света остались как жилые дома, так и больницы, пациентов эвакуировали из зданий.

Кроме этого, недавно землетрясение магнитудой 5,0 произошло в южной части Филиппин. Эпицентр колебаний находился в морской акватории у побережья острова Минданао в 210 км юго-восточнее портового города Давао с населением 1,6 млн человек.

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Тег Китай, землетрясение, пострадавшие

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