Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Филиппины встряхнуло землетрясение

20 июня, 06:55

Эпицентр колебаний находился в морской акватории у побережья острова Минданао

Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в южной части Филиппин. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 10:05 по местному времени.

Эпицентр колебаний находился в морской акватории у побережья острова Минданао в 210 км юго-восточнее портового города Давао с населением 1,6 млн человек. На какой глубине залегал очаг землетрясения, в сводке не уточняется.

Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Минимум 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось о том, что в результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была понижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 метра, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.

Железнодорожный транспорт в префектурах Ниигата и Ямагата работает в обычном режиме. Нарушенное электроснабжение также практически полностью восстановлено.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Филиппины, землетрясение, эпицентр, магнитуда, очаги

Вы сейчас просматриваете новость " Филиппины встряхнуло землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Аргентине произошло землетрясение

Сегодня, 05:58

Очаг землетрясения залегал на глубине 194 км

В Тихом океане произошло землетрясение

Сегодня, 03:58

Эпицентр подземных толчков находился в нескольких сотнях километров к юго-востоку от столицы государства Соломоновы острова

Землетрясение произошло возле Командорских островов

Сегодня, 02:38

Сейсмическое событие произошло в ночь на четверг

В Японии возросло число пострадавших от землетрясения

Вчера, 04:20

Большинство пострадавших — пожилые люди

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Вчера, 02:41

Национальное метеорологическое управление страны сообщило об опасности оползней в регионах, затронутых стихией

Японию встряхнуло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами

18 июня, 17:32

До префектур Ниигата, Ямагата и острова Садо неизбежно доберутся волны, но серьезных разрушений быть не должно

Вокруг сериала "Чернобыль" разгорелся новый скандал

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

От чего спасет хурма

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

Почему представители негроидной расы самые быстрые и выносливые

Волнующая красотка : нидерландская модель Лори Гордеинс

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

43-летняя Канделаки планирует снова стать мамой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь