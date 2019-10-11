На Багамах число пропавших без вести из-за урагана "Дориан" превысило тысячу человек

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Власти Багамских островов ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести в результате прохода урагана "Дориан" над регионом в сентябре. Ранее сообщалось о более 600 пропавших.

Отмечается, что число жертв стихии достигло 60 человек. Материальный ущерб оценивается в более 573 млн долларов. На островах были повреждены или разрушены около 13 тысяч строений, а также затоплены обширные территории.

США выделят Багамским островам четыре миллиона долларов на восстановление от последствий урагана "Дориан". Об этом сообщил директор американского Агентства по международному развитию (USAID) Марк Грин.

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Таким образом, объем оказанного США финансового содействия Багамам превысил 10 млн долларов.

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"В качестве нашего содействия я хочу анонсировать выделение около четырех миллионов долларов гуманитарной помощи, — сказал Грин. — Средства пойдут на возведение временных укрытий, медикаменты, продовольствие, воду, оказание психологической помощи пострадавшим. Мы также способствуем налаживанию логистики и телекоммуникаций".

По его словам, сейчас на Багамах находятся более ста сотрудников агентства. "Мы тесно работаем с другими американскими ведомствами, Береговой охраной США для логистической поддержки и проведения спасательных операций", — отметил руководитель USAID. Он рассказал, что в Майами прибыл гуманитарный груз весом в 47 тонн для последующего распределения среди жителей Багамских островов.

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