США выделят Багамам 4 млн долларов на восстановление после урагана

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США выделят Багамским островам четыре миллиона долларов на восстановление от последствий урагана "Дориан". Об этом сообщил директор американского Агентства по международному развитию (USAID) Марк Грин.

Таким образом, объем оказанного США финансового содействия Багамам превысил 10 млн долларов.

"В качестве нашего содействия я хочу анонсировать выделение около четырех миллионов долларов гуманитарной помощи, — сказал Грин. — Средства пойдут на возведение временных укрытий, медикаменты, продовольствие, воду, оказание психологической помощи пострадавшим. Мы также способствуем налаживанию логистики и телекоммуникаций".

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По его словам, сейчас на Багамах находятся более ста сотрудников агентства. "Мы тесно работаем с другими американскими ведомствами, Береговой охраной США для логистической поддержки и проведения спасательных операций", — отметил руководитель USAID. Он рассказал, что в Майами прибыл гуманитарный груз весом в 47 тонн для последующего распределения среди жителей Багамских островов.

Грин также сообщил, что в ходе поездки на Багамы встречался с премьер-министром островного государства Хьюбертом Миннисом и "высоко оценил его готовность работать" с американской стороной над ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

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