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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

28 июня, 02:58

Елена Вус Елена Вус

Эпицентром пандемии остаются США

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19в мире превысило 10 млн человек.

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Об этом, в воскресенье, 28 июня, свидетельствуют данные Worldometer.

Так, на данный момент количество заболевших составляет 10,052,333 миллионов человек, из-за коронавирусной инфекции во всем мире скончался 500,162 человек. Число вылечившихся от опасного вируса составляет 5,423, 883.

Заболевание в активной фазе протекает у 4,128,288 человек.

Эпицентром пандемии остаются США.Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 2,587,479 . Из-за опасной болезни скончались 128 074 американцев.

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Странами-лидерах по смертности от COVID-19 продолжают оставаться Бразилия – 56 197, Великобритания – 43 514, Италия – 34 716, Франция – 29 778, Испания – 28 341 умерших.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве был установлен новый антирекорд по суточному количеству заболевших: в столице за минувшие сутки обнаружили еще 142 инфицированных.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть заражение коронавирус COVID-19

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