Число заболевших новым опасным вирусом в Китае достигло 324 человек

/ Фото: Reuters

Число заболевших коронавирусом нового типа в КНР достигло 324 человек. Такие данные опубликовало Центральное телевидение Китая.

Ранее власти сообщали о 309 случаях заражения. По информации ТВ, к 07:00 по местному времени инфицированные были выявлены в 14 регионах страны.

Большинство случаев — 270 — было зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 17 отмечено в провинции Гуандун на юге страны, 10 — в Пекине, шесть в Шанхае, по пять в восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад). По два заболевших зарегистрированы в Тяньцзине (север), в провинции Цзянси (восток), Сычуань (юго-запад) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг), по одному — в провинции Хэнань и Хунань (центр), Юньнань (юго-запад), Шаньдун (восток), а также на Тайване. Власти Гонконга выявили 117 подозрений на вирус в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Реклама

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

В тренде Сенат США рассматривает импичмент Трампа: видео первого заседания

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина не готова к приходу нового вируса из Китая.

Всемирная организация здравоохранения очень встревожена. Британские эксперты считают, что китайские врачи замалчивают реальную цифру заболевших, и на самом деле их может быть около 1700.

Видео: Reuters

Проблема усугубляется тем, что именно сейчас сотни миллионов людей едут в Китай из других стран Азии, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, который в этому году отмечается 25 января. Именно поэтому вирус может очень быстро распространиться по всему восточно-азиатскому региону, предупреждают медики.

Все, что нужно знать о новом опасном вирусе и о том, каковы симптомы заболевания, читайте в нашем материале: "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама