Число зараженных коронавирусом в Африке перевалило за 160 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом в странах Африки, где люди выстроились в очереди в магазины и скупают алкоголь, достигло 163 599, увеличившись за сутки на 5 281 человека. За последние сутки зафиксировано 103 летальных исхода, общее число умерших достигло 4 611, выздоровели 70 894, сообщается на сайте Африканского союза.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в ЮАР — 37 525, умерли 792 пациента, выздоровели 19 682. Самое большое число умерших зафиксировано в Египте — 1 088, в Алжире отмечено 673 летальных исходов в результате заболевания, вызванного коронавирусом.

В странах Африки южнее Сахары по числу инфицированных за ЮАР следуют Нигерия (11 166 заразившихся и 315 умерших) и Гана (8 548 инфицированных и 38 умерших).

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Правительство Сенегала после акций протеста в ряде городов страны объявило об отмене части ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа. Так, сокращена на два часа продолжительность комендантского часа и снят запрет на междугородние перевозки, чего добивались протестующие.

Ранее в ВОЗ заявляли, что коронавирус может унести в Африке тысячи жизней.

Видео: tripmydream.com

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