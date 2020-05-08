Коронавирус может унести в Африке тысячи жизней: прогноз ВОЗ

COVID-19 может стать постоянным фактором жизни на ближайшие несколько лет

Пандемия коронавируса может привести в Африке к смерти от 83 до 190 тыс. человек, а число заразившихся может составить от 29 млн до 44 млн. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

"Это исследование основано на прогнозируемом моделировании ситуации. Речь идет о 47 государствах с населением миллиард человек", — сообщает ВОЗ.

Число заболевших, которым потребуется госпитализация, превысит имеющиеся медицинские возможности на значительной части Африки. По их оценкам, в больничные палаты потребуется поместить от 3,6 до 5,5 млн человек. При этом от 82 до 167 тыс. случаев заболевания будут расцениваться как тяжелые, требующие подключения пациентов к кислороду, а от 52 до 107 тыс. — как крайне тяжелые, когда необходима искусственная поддержка дыхания. Наличие столь большого числа пациентов поставит в "крайне стесненные условия системы здравоохранения в странах" континента, подчеркивают в ВОЗ.

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"COVID-19 может стать постоянным фактором нашей жизни на ближайшие несколько лет, если правительства не будут действовать активно. Меры по сдерживанию распространения коронавируса никогда не были столь актуальны, как сейчас", – заявила директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети.

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Широкомасштабная передача патогена "может серьезно захлестнуть" систему здравоохранения на континенте, предупредила директор.

По данным ВОЗ, по состоянию на 7 мая в Африке насчитывалось 35 470 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1228 человек.

Видео: tripmydream.com

Напомним, что ранее чемпионка Европейских игр-2019 украинская бегунья Ольга Ляховая вынуждена проводить карантин в Кении, так как из-за пандемии коронавируса и закрытых границ нет возможности вернуться домой.

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