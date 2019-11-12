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Число жертв циклона "Бульбуль" в Бангладеш растет: видео

12 ноября, 17:00

В стране затоплены почти 3 тысячи гектаров земель

Количество жертв циклона Бульбуль в Бангладеш увеличилось до 26. не смотря на то, что прибрежные области страны были эвакуированы, а людей отправили во временные убежища. Ужасающая стихия накрыла страну в эти выходные. Мощный ветер повредил почти 100 тысяч домов на юге Бангладеш, оборвал линии электропередач и поломал вышки сотовой связи. По последним данным, затоплены почти 3 тысячи гектаров земель.

Ранее в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился на восточный штат Одиша, погибли 64 человека. Больше всего погибших обнаружили в городе Пури – там жертвами стихии стали 39 человек. Кроме того, из-за циклона пострадали минимум 300 людей.

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А в конце марта на Мозамбик, Малави и Зимбабве обрушился циклона "Идай", который унес жизни около 1000 человек. В частности, люди погибли не только из-за непосредственно самого шторма, но и в результате вызванных им наводнений и ливней, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии.

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Бангладеш жертвы стихия циклон

Источник: Сегодня

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