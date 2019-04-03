Убийственная стихия в западной Африке: число жертв достигло 843

Последствия циклона на себе ощутили порядка 3 млн. жителей Мозамбика, Зимбабве и Малави

Фото: AFP

Убийственная стихия в западной Африке: число жертв достигло 843 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4df/4c8/5ca4df4c8ddbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4df/4c8/5ca4df4c8ddbf.jpg 2019-04-03T19:31:52+03:00 Другие страны Последствия циклона на себе ощутили порядка 3 млн. жителей Мозамбика, Зимбабве и Малави

В Африке продолжает по экспоненте расти количество жертв стихии – по последним данным, жертвами циклона "Идай" стали 843, а сотни тысяч людей были лишены крова, либо испытывают острую нужду в еде и воде.

В частности, люди погибли не только из-за непосредственно самого шторма, но и в результате вызванных им наводнений и ливней, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии.

Среди жертв 598 человек скончались в Мозамбике, 185 – в Зимбабве и 60 – в Малави. Кроме того, еще 2,7 тыс. человек пострадали из-за стихийного бедствия.

В целом же, последствия циклона на себе ощутили порядка 3 млн. жителей трех стран, а более 35 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате удара тропического циклона "Идай" на юго-востоке Африки достигло 732.

Кроме того, на фоне разбушевавшейся природы в Мозамбике началась вспышка холеры – уже зафиксировано 1 428 случаев заболевания.

Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения уже передала стране 900 тыс. вакцин от холеры.

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